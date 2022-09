Itis Carlo Zuccante e Liceo Guggenheim, programmate le nuove manutenzioni

Due decreti del sindaco metropolitano Luigi Brugnaro danno il via libera ai progetti di manutenzione straordinari di due scuole superiori di Mestre: il tecnico industriale Carlo Zuccante di via Cattaneo e la sede di via Rielta del liceo artistico Guggenheim.

I due interventi sono finanziati con risorse del ministero dell’Istruzione e altre che derivano dal Pnrr: in tutto 3 milioni e mezzo di euro. «Continua il lavoro di programmazione per rendere gli edifici scolastici sempre più sicuri, rispettosi delle nuove norme ambientali e soprattutto confortevoli per gli studenti, i docenti e il personale scolastico – spiega l’ente – Riuscire a intercettare nuovi bandi e finanziamenti europei e ministeriali, uniti ai soldi del Pnrr, ci consente di utilizzare le riserve finanziarie per gli interventi di manutenzione. Una politica che sta portando l’ente a raggiungere la messa a norma degli edifici scolastici soprattutto in tema di certificazione per la prevenzione incendi».

Nella sede del liceo artistico “Guggenheim” è prevista la riqualificazione energetica del complesso edilizio per rendere l’edificio adatto a contenere la dispersione e diminuire i kWh annui di energia termica consumata, a parità di servizi che gli impianti termici dovranno continuare a fornire agli edifici scolastici. Minimizzando i consumi energetici si permetterà da un lato di rendere i costi di esercizio dell'edificio meno gravosi per l’amministrazione, dall’altro di migliorare il comfort ambientale e le condizioni di vivibilità. Gli interventi da realizzare riguarderanno il sistema a cappotto su tutta la muratura esterna per migliorare la qualità isolante. È poi prevista la costruzione di una controparete per supportare i nuovi serramenti per mantenere l’allineamento col cappotto termico di nuova realizzazione.

Per quanto riguarda, invece, Istituto Zuccante la Città metropolitana di Venezia ha evidenziato la necessità di adeguare l’istituto scolastico, al fine di ottenere il certificato di prevenzione incendi da parte del comando dei vigili del fuoco. L’ edificio scolastico sarà oggetto di opere di carattere edile ed impiantistico che riguarderanno la creazione di compartimentazioni antincendio tra la palestra e gli spogliatoi rispetto al tutto il resto dell’ edificio scolastico, e la realizzazione di un filtro a prova di fumo. Si procederà, quindi, alla sostituzione dei materiali attualmente non certificati (pavimenti e soffitti all’interno della palestra, soffitti e poltroncine di arredo all’interno dell’aula magna) e i due gruppi scale saranno rivestiti in resina certificata come grado di resistenza al fuoco.

Da effettuare anche la sostituzione di maniglioni antipanico vetusti e privi di certificazioni. Il progetto, dunque, prevede la creazione di 2 nuovi spogliatoi atleti, 2 spogliatoi insegnanti, 1 deposito compartimentato, a seguito della riqualificazione degli spazi esistenti e la realizzazione di un nuovo impianto di produzione e accumulo di acqua calda sanitaria a servizio dei nuovi spogliatoi. Sempre nell’area sportiva è previsto il rifacimento dell’impianto di illuminazione e un impianto di diffusione sonora, quindi l’adeguamento della centrale termica.