Forte Carpenedo, Zaccariotto: «Dal 2015 più di 24 milioni investiti per le fortificazioni»

«Dal 2015 sono stati stanziati più di 24 milioni per prenderci cura dei Forti, elementi importanti della storia della Serenissima». L'assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto introduce così lo stanziamento di altri 200 mila euro approvato in giunta nei giorni scorsi per la messa in sicurezza, il recupero e il miglioramento della fruibilità del Forte Carpenedo, con una serie di lavori che vanno dal rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura alla sistemazione delle lattonerie, dalla pulizia delle canalette di scolo a quella della facciata in pietra, dal consolidamento delle parti in calcestruzzo fino al restauro della balaustra metallica del traversone centrale e, per quanto riguarda il fronte d’attacco, dalla pulizia delle grondaie e integrazione dei pluviali in ghisa mancanti alla nettezza della facciata in pietra e la stilatura dei giunti.

«Con questo importante intervento - spiega Zaccariotto - s’intende porre rimedio a situazioni di degrado, legate all’azione degli agenti meteorologici e alla vetustà di alcuni elementi di un Forte che rappresenta uno degli elementi fondamentali di quelle che erano le fortificazioni veneziane nella terraferma. È nostro compito investire risorse per prendercene cura dato che rappresentano la nostra storia e la tradizione di quella Repubblica Serenissima che ha fatto grande Venezia nel mondo. In questi anni, come Comune abbiamo destinato più di 24 milioni di euro per la salvaguardia degli otto plessi fortilizi di terraferma del Comune: Mezzacapo, Carpenedo, Gazzera, Tron, Pepe, Rossarol, Manin, Marghera, e questo continueremo a fare perché le nuove generazioni possano scoprire questi luoghi e, attraverso quelle strutture, studiare e apprezzare il nostro passato».