Auto inseguita dalla polizia, dentro un arsenale di attrezzi da scasso

A bordo di una Volvo in zona Carpenedo, tra sabato e domenica, vedono le volanti della polizia e iniziano a correre a tutta velocità. Tallonati dal 113 abbandonano il veicolo in mezzo alla strada, in via Buozzi, e fuggono a piadi. All'interno gli agenti trovano un arsenale di attrezzi da scasso: una pistola scacciacani, un flessibile e altri arnesi.

È stato proprio il repentino cambio di marcia, nel corso della notte, a insospettire gli agenti, subito scattati all'inseguimento nelle vie poco trafficate grazie all'ora tarda. Gli agenti decisi a raggiungere l'auto e a fermarla per controllare gli occupanti e l'eventuale carico, per accertarsi del motivo dell'improvviso allontanamento, hanno continuato a stargli addosso. Finché la Volvo arrivata in via Buozzi all'improvviso si è bloccata in mezzo alla strada e all'apertura delle portiere i passeggeri se la sono data a gambe lasciandola aperta.

La polizia, in parte sulle tracce dei fuggitivi, ha cominciato a ispezionare l'auto trovando a bordo tutta l'attrezzatura tipicamente adoperata nei reati predatori: furti, rapine. Tutto sequestrato, Volvo inclusa, per trovare e incastrare la banda e ricostruirne il percorso, eventuali precedenti e capire dov'erano diretti a colpire.