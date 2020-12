Palestra Spes, approvato il progetto definitivo per l'ampliamento

Dopo il via libera al progetto di fattibilità a luglio scorso, è arrivata dalla giunta comunale l'approvazione definitiva all'ampliamento della palestra Spes: il centro per la ginnastica artistica di via Cima d'Asta a Carpenedo. Il nuovo spazio sportivo sarà utilizzato per le attività ginniche di livello giovanile e per il preagonismo con l’obiettivo di poter svolgere tutta la parte di formazione dei giovani atleti e liberare la palestra principale, la cui destinazione diventerebbe prevalentemente quella dell’alta specializzazione.

Sarà ad unico piano, fuori terra, e dimensioni di 13,14 per 34,84 metri, con altezza interna di oltre 5 metri. L’importo complessivo dell’intervento è pari a 1,2 milioni euro di cui 500 mila euro di contributo del Coni a valere sul Fondo Sport e Periferie. «Avviamo così degli importanti lavori di ampliamento di uno storico centro sportivo della città - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto - costruito alla fine degli anni '60 dal quale sono usciti molti atleti che poi hanno avuto riscontro a livello nazionale». Un investimento che consentirà di realizzare un ampliamento dell’immobile che avrà una superficie coperta di circa 450 metri quadrati. Una nuova costruzione con un unico spazio interno da adibire a seconda palestra per le attività ginniche. Inoltre sono previsti alcuni interventi di adeguamento dei locali sulla parte ad ovest, oltre al collegamento tra la parte esistente e quella di nuova realizzazione.

Infine, si è deciso, a scapito della superficie asfaltata esistente, un aumento della superficie a prato di circa 100 metri quadrati lungo la recinzione di confine sul fronte sud. «Grazie a questo intervento – conclude Zaccariotto – riusciremo a dare una risposta concreta alla società di eccellenza per la ginnastica artistica e a tutti quegli sportivi che, ad oggi, sono costretti a condividere una palestra per gli allenamenti». Sono in corso i lavori di ristrutturazione con adeguamenti e messa a norma degli impianti elettrici, meccanici e termici della stessa palestra Spes. Un intervento da 680 mila euro che, una volta completati i lavori, permetterà di acquisire il certificato di prevenzioni incendi e l'agibilità al pubblico spettacolo. Gli interventi prevedono l'adeguamento degli spogliatoi per gli atleti e per i giudici, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la ricollocazione della palestrina interna e il completo rifacimento degli impianti obsoleti e non più rispondenti alla normativa. Verrà adeguata la tribuna per poter ospitare 95 spettatori.