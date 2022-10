Carpenedo, lascia la pediatra Caprioglio, la sostituisce Federica Mario

Cessa la sua attività a Carpenedo la pediatra Camilla Caprioglio, nel suo ambulatorio di via San Donà. Gli uffici amministrativi dell'Ulss 3 Serenissima si sono adoperati per garantire agli assistiti un nuovo specialista di riferimento e la piena continuità del servizio: hanno infatti individuato la sostituta nella pediatra Federica Mario, che lascia un precedente incarico in un'altra azienda sanitaria per assumere il ruolo di pediatra a Carpenedo dal primo di dicembre.

Per la gestione degli assistiti nelle settimane intercorrenti tra la cessazione di Caprioglio e l'avvio dell'attività della dottoressa Mario, l'Ulss 3 ha chiesto e ottenuto la disponibilità della pediatria di gruppo di via Padre Giuliani 11 a Mestre, in cui operano Sandra Cozzani, Emanuela Poli, Rossella Semenzato e Giorgia Soldà. I genitori dei piccoli pazienti si potranno rivolgere a loro.