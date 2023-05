Viabilità Carpenedo, Pd: «Via Lavaredo spezzata in due, bici e pedoni in difficoltà»

Due i temi sollevati dal Partito Democratico sulla viabilità di Carpenedo. «La barriera che spezza in due via Lavaredo e che genera un ostacolo anche per pedoni e bici, e il tratto non asfaltato di via Cima Gogna». Per entrambi il consigliere comunale Paolo Ticozzi e il segretario del circolo Pd Carpenedo Bissuola Pertini, Riccardo Bressan, hanno presentato due interrogazioni. «Proponiamo delle soluzioni anche alla luce della delibera commissariale del 2014 che ha configurato le strade "ad uso pubblico”, dando i presupposti per risolverne le problematiche», affermano.

«Per quanto apparentemente caratteristico è fuori dal tempo e pone problemi di sicurezza che un tratto di via Cima Gogna sia sterrato e che quando piove si allaghi con ampie pozzanghere, impedendo di fatto il passaggio a pedoni e ciclisti. Ne abbiamo chiesto l’asfaltatura e anche un’adeguata illuminazione per il passaggio del tratto privato a uso pubblico», argomentano i due esponenti dem.

Ticozzi e Bressan poi entrano nei dettagli. «Via Lavaredo è interrotta da una recinzione che impedisce di percorrerla non solo alle auto ma anche a bici e pedoni, obbligando questi ultimi che vogliono andare da via San Donà a viale Don Sturzo e viceversa a passare per vicolo Val Gardena, mettendo a rischio la propria sicurezza poiché manca il marciapiede nel tratto iniziale, con una pericolosa promiscuità tra auto e altri utenti della strada. Nonostante i divieti vi parcheggiano automobili e ci si trova spesso a camminare in mezzo alla strada. La nostra proposta è quella di aprire un passaggio ciclopedonale nella rete che la divide in due parti attualmente non comunicanti, creando così un percorso sicuro per pedoni e biciclette. Nessun fastidio per i residenti dei condomini del tratto di via Lavaredo, che parte da via San Donà, e famiglie con bambini sicuri quando raggiungono il parco di viale don Sturzo, creando un collegamento ciclo pedonale tra due strade importanti di Carpenedo».