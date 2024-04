Una carrozzeria-scuola in via Trento: Favaretto scommette su un progetto nuovo

«Stiamo portando avanti un progetto nuovo, una realtà che ancora altrove non esiste. I lavori all'interno sono iniziati e a settembre partiamo con la carrozzieria-scuola in via Trento». È un evento che promette di portare luce dove ora ci sono vuoto e degrado, quello annunciato da Paolo Favaretto della Carrozzeria Moderna di via Giustizia. Stavolta non ha denunciato un episodio di degrado o un furto subito come ha dovuto fare innumerevoli volte in passato, un po' per i colpi subiti nel tempo, una quarantina in pochi anni, e a volte per la presenza di persone con dipendenze che occupano gli spazi davanti alle sue vetrine lasciando sporcizia e rifiuti incompatibili con la gestione di un'attività.

Via Giustizia, la piccola strada che è stata chiusa e termina con il sottopasso dopo il passaggio a livello, collegato alla stazione di Mestre, è una zona insicura e problematica che tanti mestrini non frequentano neanche più. Eppure Favaretto ci ha sempre creduto. Ha chiesto decine di volte aiuto alle istutuzioni, non per andarsene e gettare la spugna, ma per tirare su, rilanciare, recuperare l'area e perfino per mettere più letti al Drop-in, che ha proprio davanti alla Carrozzeria. «Se hanno un posto dove andare, non stanno per terra e sui marciapiedi», ha detto varie volte convinto che la soluzione sia potenziare non togliere quel centro di appoggio a cui tanti fanno riferimento. Intanto Favaretto è andato avanti con i suoi progetti avviando trattative con i proprietari degli immobili che ora sono vuoti e coperti di graffiti sulle vetrine esterne e si trovano proprio all'uscita sul lato stazione del sottopasso di via Giustizia. Ha preso accordi per un affitto e in quei luoghi, una volta pronti, la frequantazione sarà destinata a cambiare perché saranno dedicati all'avvio di un luogo di formazione e lavoro. Una formula in cui teoria e pratica si integrano realmente, in una stessa struttura che trasmette cultura e saper fare, di pari passo. Come accennato partirà a settembre, il tempo di sistemare i locali. Intanto dall'altra parte di via Giustizia, all'ex falegnameria che ora è un buco nero, forse si apriranno nuove prospettive che fanno sperare in un cambiamento radicale per tutta la zona. «Sono disposto a trattare anch'io l'area dell'ex falegnameria - ha detto Favaretto appena ha saputo - Vorrei incontrare i proprietari».