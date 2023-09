Case Ater al quartiere della stazione, messa in sicurezza e poi recupero

Sono ottanta gli appartamenti sfitti dell'Ater (non Erp) nel quartiere della stazione. Via Duca D'Aosta, Monte Santo, Fiume, Cavallotti, e Monte Nero: per sistemarli, rifare impianti, allacciamenti, coibentazioni e serramenti, (per 4 milioni di euro circa) l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale cercherà fondi regionali e statali e raccoglierà risorse dalla vendita e messa in affitto di alcuni di questi appartamenti (circa settanta-ottanta metri quadri ciascuno, potrebbero dare un tetto a più di 250 persone). La priorità intanto, in queste zone fragili e a rischio di degrado, spaccio, occupazioni abusive e bivacchi, è quella di mettere in sicurezza le case e gli spazi circostanti per evitare intrusioni. Sul impulso del prefetto Michele Di Bari, l'Ater ha già iniziato la bonifica. Nei giorni scorsi le palazzine sono state recintate e gli allarmi che verranno posti nei cortili e all'interno delle abitazioni serviranno a dare l'allerta in tempo reale.

Ieri il prefetto ha fatto un sopralluogo in queste vie con il vicario Luca Armeni della polizia di Stato, il comandante dei carabinieri Nicola Conforti, il generale a capo della finanza veneziana, Giovanni Salerno e il comandante della polizia locale Marco Agostini. Con loro il presidente dell'Ater Fabio Nordio e i tecnici. «L'azione dovrà avvenire su due piani - ha detto il prefetto - da un lato contro il degrado, per evitare possa venire nascosta droga o avvengano incontri non adatti al contesto, dall'altro a favore del riutilizzo corretto delle case. Questo è un patrimonio immenso, in una zona molto attrattiva, mi auguro venga valorizzato».

L'Ater si prepara a consegnare venerdì dodici alloggi della Nave 1 all'Esu, dopo la sistemazione fatta con le risorse del Pnrr con cui a Venezia sono state ristrutturate 250 case. Per quelle di Edilizia residenziale pubblica (Erp) a breve sarà pubblicata la graduatoria definitiva. Sono circa 200 gli alloggi che si liberano ogni anno, fa notare il Partito Democratico. «Il Comune ha assegnato 83 alloggi nel 2020, 135 nel 2021, 95 nel 2022 e solo 13 nel 2023 a cui vanno aggiunti i circa 200 assegnati con social housing. In poche parole non siamo in grado di “darci il giro” - scrivono i consiglieri Emanuele Rosteghin e Giuseppe Saccà - gli alloggi che si liberano sono di più rispetto a quelli riaffittati. Serve un impegno maggiore sulle manutenzioni e sulle assegnazioni».

Di Bari ha ricordato che la messa in sicurezza degli immobili disabitati e sfitti rientra nel dispositivo interforze. «I risultati in termini di espulsioni, daspo e corretta gestione delle attività commerciali ci rincuora e ci fa dire che siamo sulla buona strada, anche se il percorso esige un'attività quotidiana per avere risultati permanenti». Ieri in commissione di Municipalità a Mestre la polizia locale ha presentato i dati delle attività di sicurezza urbana: dieci i chili di sostanze per 400 sequestri di droga effettuati in otto mesi, 80 arresti, 280 allontanamenti e 140 verbali per prostituzione. Le espulsioni della polizia locale sono 60, oltre a una ventina da giugno a oggi. È in arrivo anche un altro cane che si aggiungerà alle tre unità cinofile in dotazione, fondamentali nei controlli anti-droga.