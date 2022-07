Restauro della Casermetta Napoleonica a est per 3,8 milioni di euro

Approvato in giunta il restauro della Casermetta Napoleonica a Forte Marghera per 3,8 milioni di euro: è il progetto definitivo di ristrutturazione e riqualificazione energetica dell’ex casermetta edificio 9. Il progetto rientra nell’intervento di riqualificazione delle casermette napoleoniche avviato già a partire dallo scorso anno per il recupero dell’edificio 8. Sarà di 3,8 milioni l'investimento per la ristrutturazione della struttura, che diventerà un nuovo polo culturale e di socializzazione all’interno del Forte.

Si eseguiranno prevalentemente opere e lavori di messa in sicurezza, consolidamento strutturale e sovrastrutturale senza introdurre riforme e modifiche, rinunciando, nel progetto così rivisto, al proposito di ripristinare la copertura piana praticabile e i soppalchi interni che originariamente ospitavano gli armamenti di difesa e gli alloggi per ufficiali e soldati dell’esercito napoleonico.

Per la casermetta a Est (edificio 9) l’intervento prevede la rimozione della vegetazione superiore spontanea radicata nel terrapieno che ha danneggiato tratti della muratura e del cornicione sommitale con conseguenti infiltrazioni di acque meteoriche all’interno della struttura. Non realizzando il sistema di soppalchi interni si rinuncia anche alla realizzazione di due scale interne. Viceversa, congiuntamente al restauro della scala interna a due rampe e del solaio ligneo retrostante, si prevede la realizzazione di due porzioni di soppalco nei due vani adiacenti al vano centrale.

È prevista inoltre la realizzazione di una caffetteria con servizi nel vano adiacente all’ingresso centrale, laddove era collocata la cucina, secondo le fonti storiche, dove si trova il foro di sfogo ed esalazione fumi contornato da pietra d’Istria. Sono in programma l’inserimento dell'impianto elettrico (forza e illuminazione e speciali antincendio) e degli impianti termici minimi (a mobiletto, con funzionalità a riscaldamento raffrescamento). All’esterno sarà collocata la centrale termica in pompa di calore e sono previste opere per gli allacci del fabbricato ai pubblici servizi e alcune ulteriori sistemazioni, come le nuove pavimentazioni.

L'intervento approvato porta a oltre 25 milioni di euro i soldi stanziati negli ultimi anni su Forte Marghera. Il progetto complessivo che riguarda la coppia di caserme difensive ottocentesche progettate dai francesi “a prova di bomba”, consentirà di procedere con una serie di lavori di ripristino per la realizzazione di servizi a supporto delle attività espositive e museali, come una caffetteria o punto ristoro, una zona accoglienza, servizi igienici dedicati e dotazioni impiantistiche in modo da garantire un utilizzo continuativo per tutto l'anno.