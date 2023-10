Caso di virus Dengue a Mestre, disposta disinfestazione straordinaria

Domani, domenica 15 ottobre, sarà effettuato dalla ditta specializzata incaricata del servizio di disinfestazione da parte dell'Ulss 3 Serenissima un accurato intervento di disinfestazione nelle aree prossimali a via Umbria, per un raggio di 200 metri. Lo ha disposto un'ordinanza del sindaco a seguito della comunicazione pervenuta dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica nella quale viene segnalato un caso accertato di infezione da virus Dengue. Le strade interessate sono: via Umbria; via Puglie; via Lazio; via Romagna; via Campania; via Abruzzo; via Friuli; via delle Regioni (da incrocio con via Umbria a incrocio con via Campania); via Miranese - entrambi i lati della strada - da incrocio con via Abruzzo a incrocio con via Campania.

L'intervento larvicida (porta a porta) sarà eseguito domenica mattina dalle 8.30. Il secondo, con la disinfestazione adulticida (porta a porta) in aree stradali pubbliche, a partire dalle 18 di domenica fino al termine delle operazioni. L’ordinanza dispone inoltre di chiudere le finestre durante le ore di esecuzione dei trattamenti di disinfestazione adulticida (residuale e abbattente) in aree pubbliche e private, che saranno svolti nei giorni: domenica 15 ottobre a partire dalle 18, fino al termine delle operazioni; lunedì 16 ottobre dalle prime luci dell'alba (ore 6), fino al termine delle operazioni; martedì 17 ottobre dalle prime luci dell'alba (ore 6), fino al termine delle operazioni.

L'ordinanza indica anche ai cittadini delle aree interessate alcune precauzioni da prendere. Prima del trattamento adulticida viene consigliato: di raccogliere verdura e frutta negli orti pronte al consumo o di proteggere le piante con teli di plastica; di tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri. Durante il trattamento adulticida: di chiudere le finestre, sospendendo anche il funzionamento di impianti a ricambio d'aria. Dopo il trattamento adulticida: di pulire con acqua e sapone mobili, suppellettili e giochi dei bambini posti all'esterno; in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.