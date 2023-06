Raddoppio dei tavoli alla cena di quartiere: via Piave si apre agli eventi dell'estate

Sessanta tavoli, il doppio dei posti rispetto al 2022: tutto è pronto per l'undicesima cena di quartiere sabato alle 19.30, organizzata dal Gruppo di lavoro in via Piave (Glp) come da 15 anni a questa parte. Un momento di convivialità, che è ormai consuetudine, spiegano gli organizzatori, solo con qualche anno di stop. «Un'occasione per conoscere l'altro, il vicino di casa o della via - spiega Nicola Ianuale del Glp - La novità è proprio il raddoppio dei tavoli perché molte delle decine di associazioni che ormai fanno parte della rete "Riprendiamoci la città" hanno aderito e contribuito alla preparazione dell'evento. Ognuno porta del cibo e le stoviglie - spiega Ianuale - l'associazione offre acqua, vino e angurie. Sarà la più grande cena all'aperto dopo il Redentore, nell'area dei Giardini».

La stessa dove prenderà vita l'evento "Porta verde": nella sera ci sarà infatti l'apertura della stagione degli intrattenimenti e delle proposte fra eventi musicali, tradizioni culinarie da varie parti del mondo (Europa, Asia, Africa) e presentazione di libri, con l'art direct Marco Iacampo e il socio, Simone Fogliata. «Un posto di espressione della comunità, un punto di ascolto, non di lamentele ma di proposte, con la cucina di Ca' dei Greci per cui la cena di quartiere farà da lancio affinché possano poi essere proposte fino a settembre idee e iniziative», spiega Iacampo: il brindisi è previsto in serata. «Apriremo le spine e staremo a vedere cosa succede. L'idea è che diventi un'oasi dove fermarsi, rilassarsi, con musica acustica e contenuti», continua Iacampo. Un'iniziativa che ha raccolto il favore dell'amministrazione comunale e che vuole riprendere le esperienze dei luoghi "problematici" che in altri paesi europei sono stati protagonisti di una rigenerazione, tanto da divenire quartieri citati nelle guide turistiche.

«Via Piave è un luogo di trasformazione - commenta Ianuale - È controcorrente pensare che possa ritornare come una volta». Per questo si lavora per incontrare le varie culture, la moldava, l'ucraina, quella cinese e quella bengalese, con i cibi e i costumi tipici: "Porta verde" farà da contenitore di proposte, per fare in modo che la bella stagione sia un'occasione di incontro e conoscenza fra culture e persone. Si comincia con la cena sabato: atmosfera musicale, luci colorate come al Redentore, e si prosegue con le colazioni greche per far lavorare i food truck della città.