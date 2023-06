Festa di colori, luci e piatti tipici: in ottocento alla cena di quartiere di via Piave

Un tetto di piccole luci ad abbracciare i sessanta tavoli allestiti per la grande cena di quartiere. Una festa di colori dei costumi tradizionali delle comunità straniere ospiti, e di profumi dei piatti tipici preparati in occasione della festa. Sabato sera ottocento persone hanno rianimato Mestre con l'undicesima edizione della tradizionale cena del Gruppo di lavoro di via Piave. La cornice è quella della "Porta verde", neonata iniziativa di Marco Iacampo che con sabato sera ha avviato la stagione per un punto d'incontro, di riposo e ristoro che terrà compagnia alla gente con numerose iniziative, specie aperte alla partecipazione dei bambini. «È stata la cena più partecipata in assoluto - ha commentato il portavoce dell'associazione Gruppo di lavoro via Piave, Nicola Ianuale - Un appuntamento nel quartiere che ormai è diventato un evento culturale di riferimento della città».

E non solo. Oltre ai residenti c'erano turisti, visitatori da Los Angeles che si sono fermati e hanno partecipato alla festa, un gruppo di giovani francesi, entusiasta di potersi sedere liberamente tra gli altri e banchettare, alcuni ospiti tedeschi che si sono uniti alla compagnia. Presenti anche testate estere, come l'International Herald Tribune e televisioni bengalesi con le dirette della cena trasmesse da via Piave.

Tra le comunità: quella moldava - con i bambini vestiti dei costumi tipici che si sono esibiti con un reading sulla pace - quella cinese con l'associazione che nel quartiere la rappresenta: "Passa cinese", quella bengalese, che in zona è la più numerosa assieme alla moldava e rumena, e la senegalese e la nigeriana. Insomma, sabato sera la via della stazione era popolata di etnie e nazionalità diverse, che avevano voglia di far parte della festa "dei mestrini" (l'80 per cento dei presenti), inseme a persone provenienti da tutta la terraferma: Chirignago, Zelarino, Favaro Veneto, Marghera, ma anche dalla città d'acqua - Venezia e Lido - e dalle province vicine: Treviso e Udine.

Diverse le associazioni ai tavoli, con le chitarre e la musica, specie quelle che da febbraio di quest'anno fanno parte della rete "Riprendiamoci la città", nata sulla scia della marcia lungo il quartiere Piave alla quale lo scorso inverno hanno partecipato cinquemila persone, per chiedere rigenerazione, servizi e sicurezza per questi luoghi più fragili. All'iniziativa anche il dirigente del settore Cultura del Comune, Michele Casarin e le parrocchia di via Piave e del quartiere multiculturale della Cita di Marghera.