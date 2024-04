Una moschea in via Giustizia. «La luce entrerà dalle finestre in vetro di Murano»

Già la immagino. Avrà una struttura che ricorda quella del centro islamico di Rijeka in Croazia, ma visto che siamo a Venezia la luce entrerà da finestre in vetro di Murano». Il progetto della moschea di Mestre, nella testa e nel cuore di uno dei portavoce della comunità bengalese veneziana, Prince Howlader, presidente dell'associazione Giovani per l'Umanità, va oltre le indicazioni sui metri quadri e i costi del piano d'investimento che in tre anni dovrebbe riqualificare una delle zone più degradate e discusse della città: via Giustizia.

L'ex falegnameria

L'obbiettivo è strappare all'abbandono l'ex falegnameria situata accanto ai binari della stazione mestrina, di fronte a cui ha trovato sede il Drop-in per l'accoglienza di persone con dipendenze e senzatetto, che vari problemi crea per la gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico. L'ex fabbrica di legno, oggi pericolante, talvolta viene occupata abusivamente con intrusioni illegali e le famiglie proprietarie, Rosso e Perissinotto - che dispongono anche degli ottomila metri quadri di terreno che si estendono attorno - pare non abbiano mai trovato un'alternativa all'abbattimento e neppure un accordo sul prezzo. La proposta di Howlader, a fronte di un esborso che potrebbe ammontare a un paio di milioni di euro, è stata presa piuttosto seriamente ed è stata riferita al Comune.

La raccolta fondi

Non si parla di solo moschea, il progetto mostra una struttura a due piani (con il centro di preghiera a piano terra), il parcheggio, gli alloggi residenziali, una sala conferenze al primo piano, un'area ospiti al secondo, aule per corsi di formazione e incontri con la comunità islamica, la biblioteca, un centro studi riservato alle donne, la zona giochi per bambini, un orto e un giardino all'esterno. L'investimento (dopo l'esborso iniziale) è quantificato in 5 milioni di euro destinati a diventare sei o sette. «I soldi - spiega Howlader che ha in mente un evento di raccolta fondi a San Giuliano con 50-60 mila persone per contribuire alla moschea veneziana - non rappresentano un problema. La comunità è disposta a rigenerare il contesto, dequalificato e in stato di abbandono da vent'anni, per creare un luogo di culto permanente in accordo con lo Stato e le istituzioni cittadine, a cui chiediamo di venirci incontro concedendo i permessi e stabilendo un reciproco impegno scritto».

Centro unico di preghiera e cultura islamica

La zona, attualmente classificata come "produttiva di completamento e di espansione e attrezzature economiche varie", può ospitare attività economiche, ricettive, direzionali e servizi alla persona, ma non presenta la categoria per i luoghi di culto. Prince Howlader cerca la collaborazione istituzionale. «Il centro diverrà luogo di preghiera e d'incontro unico per la comunità - spiega Prince Howlader - che si riunirà in questa struttura senza creare altre moschee o adoperare le cinque-sei attualmente esistenti fra Mestre e Marghera, difficili da gestire». La prima fase, di preparazione e progettazione (4 mesi) è già iniziata. C'è un architetto al lavoro e una squadra di professionisti. Un intero anno verrà dedicato alla raccolta fondi attraverso il crowdfunding, campagne su piattaforme come LaunchGood per attrarre donazioni, sponsorizzazioni aziendali, organizzazione di cene, eventi e tornei sportivi per raccogliere soldi, richiesta di contributi da enti pubblici e fondazioni private. La fase successiva è quella della costruzione seguita dall'inaugurazione con una preparazione della cerimonia di tre mesi.

Islam e tradizione veneziana

«La struttura avrà un minareto elegante e alto, visibile da diverse parti della città, come punto di riferimento per chi cerca la moschea - si legge nel progetto - La facciata principale della mosche può essere decorata con mosaici e calligrafie arabe, combinando elementi di vetro colorato (di Murano) per integrare la tradizione islamica e quella veneziana». La sala di preghiera sarà ampia e capace di ospitare un gran numero di fedeli, anticipa il progetto. Verranno adoperati pietra e legno per ridurre l'impatto ambientale e soluzioni per l'efficienza energetica, come finestre che massimizzano la luce naturale riducendo il bisogno di illuminazione artificiale.