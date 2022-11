Il Natale arriva a Mestre e illumina Piazza Ferretto | VIDEO

Il maestoso albero di Natale in Piazza Ferretto è stato ufficialmente 'acceso' questo pomeriggio alla presenza dell'amministrazione comunale: il cuore di Mestre entra quindi nel vivo del periodo natalizio. Nel corso della serata anche l’inaugurazione della pista di pattinaggio e delle 36 casette in legno del mercatino, realizzato in collaborazione con Confesercenti e Ascom, che accompagneranno visitatori e residenti nello shopping natalizio durante tutte le feste. Il mercatino natalizio resterà aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20 (fino al 28 dicembre in Piazza Ferretto e via Poerio, fino all’8 gennaio 2023 in via Allegri).

Giunge così a compimento l’allestimento per il Natale 2022 che vede, già dal 21 novembre, piazze e strade scintillare con luminarie e grandi sculture di luce. “A Venezia è di scena il Natale” è il ricco calendario di eventi, promosso dal Comune di Venezia e Vela SpA , che saprà ricreare la magia delle feste natalizie e accogliere le famiglie con una serie di appuntamenti per tutte le età. Il centro di Mestre ospita, infatti, questo Natale tanti simpatici spettacoli e intrattenimento per famiglie e bambini. Sul palco di Piazza Ferretto ad accogliere i bambini ci sarà Babbo Natale in persona, accompagnato dal suo fidato amico folletto, per farsi raccontare storie sul Polo Nord e scattare una foto che resterà impressa nei ricordi. Babbo Natale sarà a Mestre sino a domenica 27 novembre dalle 16 alle 19.30, il 3 dicembre nello stesso orario, domenica 4 e giovedì 8 dicembre dalle 11 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30, sabato 10 dalle 16 alle 19.30, domenica 11 dalle ore 11 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30, sabato 17 dalle 16 alle 19.30, domenica 18, venerdì 23 e sabato 24 dicembre dalle 11 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30.

Ma, oltre al beniamino dei bambini vestito di rosso, le vie del centro si coloreranno anche grazie alla presenza dei Barbamoccoli, gli spiritosi folletti che animeranno il centro di Mestre e le vie limitrofe con spettacoli itineranti fino a sabato 24 dicembre dalle ore 16 alle ore 18.30. Ecco allora arrivare i folletti in carriola, quelli che con le loro arti circensi diffonderanno energia, divertimento e un pizzico d’amore per condire le feste natalizie, originali trampolieri bianchi e luminosi e un trio itinerante che proporrà canzoni esclusivamente natalizie, per diffondere il piacere di stare assieme e la voglia di fare festa.

E ancora, per il Natale 2022 ci sarà la mitica "Mamma Natale", un uragano di energia e zuccheri in eccesso, ma anche la renna Rudolph sui trampoli, esibizioni di hoola-hoop con effetti di luce e fuoco, oltre al racconto di fiabe moderne e antiche e alle note che si sprigioneranno da una chitarra. I Barbamoccoli torneranno poi ad animare il centro venerdì 6 gennaio dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Spettacoli, luci e tanto divertimento per i bambini, che potranno anche pattinare sulla pista fino all’8 gennaio (nei giorni feriali dalle 15.00 alle 19.00 e nei giorni festivi dalle 11.00 alle 20.00. Da lunedì 19 dicembre la pista resterà aperta tutti i giorni dalle 11.00 alle 20.00).

Da domani saranno accesi tutti gli altri alberi collocati sul territorio veneziano. Grande attenzione è stata data, quest’anno, al rispetto dell’ambiente, limitando l’impatto e i consumi luminosi attraverso un preciso piano di date di accensione e di spegnimento a fasce orarie e con l’utilizzo totale di lampade con tecnologie led a basso consumo. Grazie ad una attenta gestione delle accensioni, sia in termini di orario (con spegnimenti dei principali impianti nelle ore notturne) che di giornate dopo il week-end dell’epifania e prima del Carnevale, il costo complessivo dell’energia elettrica sarà pari a quello dell’anno precedente. Il programma completo delle iniziative è disponibile online.