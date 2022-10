Negoziante tenta di bloccare il ladro, entrambi contusi

Quando si è accorto che quell'uomo non era un semplice cliente ma un ladro che cercava di portare via della merce, lo ha bloccato. Ne è nata una colluttazione ed entrambi sono rimasti contusi. La vicenda si è consumata martedì pomeriggio, 11 ottobre, all'interno di un negozio di via Cappuccina, a Mestre.

Tutto è ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine ma, stando alle prime testimonianze raccolte, probabilmente il malvivente ha alzato le mani per assicurarsi la fuga. Erano circa le 14.30 quando la polizia ha raggiunto l'attività commerciale, che si trova non distante dalla stazione ferroviaria. Gli agenti hanno fermato il ladro prima che riuscisse a scappare, e ora dovrà rispondere di tentato furto aggravato. Nè lui nè il titolare dell'attività commerciale hanno riportato gravi conseguenze dalla colluttazione.