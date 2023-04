Senzatetto incendia dei cartoni fuori dal Fritoin, clienti impauriti in fuga

«Un senzatetto ha cercato di dare alle fiamme l'edificio mettendo i cartoni come una miccia e appiccando il fuoco. Sono scappati tutti quanti dal locale». È giovedì, da poco è passato mezzogiorno. All'esterno del locale "El Fritoin" di via Cà Savorgnan a Mestre i clienti stanno consumando il pranzo quando, all'improvviso, avvertono del fumo. Proviene dalle vicinanze, in corrispondenza di un buco sul muro a pochi metri. Tutti pensano subito a un incendio e si allontanano dalla tavola calda spaventati, riversandosi in strada.

Tutta colpa di alcuni cartoni dati alle fiamme poco prima, posizionati in corrispondenza di un foro sulla parete dell'edificio da un senzatetto. «Li aveva messi come se fossero una miccia - spiega Giorgia, che insieme al compagno Valentino gestisce il locale -. Il fuoco è divampato. Valentino è uscito e ha spento subito l'incendio». Nel frattempo il senzatetto, che era stato visto alterato, con ogni probabilità a causa dell'alcol, ha tentato di allontanarsi. «Il mio compagno lo ha seguito e intanto ha chiamato le forze dell'ordine - prosegue Giorgia - infine lo ha consegnato alla polizia locale, all'altezza di via Cappuccina. È una persona conosciuta».

La zona non è nuova a episodi di disordine. Nelle vicinanze, infatti, si trova la mensa per i senzatetto e gli interventi delle forze dell'ordine sono frequenti. «Siamo stanchi di queste cose - conclude la titolare - sono scappati tutti dal locale, era l'ora di punta e abbiamo avuto una perdita economica». La polizia locale in queste ore sta ricostruendo l'accaduto.