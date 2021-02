All'interno il doppio dei clienti rispetto al consentito, chiuso negozio in piazza Ferretto

Un venditore al mercato multato, invece, per non aver fatto rispettare il distanziamento. Altri sono stati diffidati

In un negozio i clienti presenti erano il doppio del consentito. A un banco del mercato, invece, il venditore non ha fatto rispettare il distanziamento ai clienti, causando un assembramento. Due attività sono state sanzionate nei giorni scorsi a Mestre dalla polizia locale, che ha anche imposto loro lo stop forzato per cinque giorni in violazione delle norme anti Covid.

All'interno del negozio, in piazza Ferretto, gli agenti hanno constatato che il numero dei clienti presenti era troppo elevato. Il venditore di abbigliamento al mercato, invece, non ha imposto ai clienti di rispettare il distanziamento e non aveva messo a disposizione il gel disinfettante. Altri tre ambulanti sono stati, invece, diffidati per aver notevolmente allargato la loro superficie di vendita, così come altrettanti pubblici esercizi per aver ampliato il plateatico ben oltre la concessione prevista.