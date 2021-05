Lo aggredisce per rubargli la bicicletta, ma lui si difende: rapinatore arrestato

Lo ha seguito, fermato e aggredito. Ma lui si è difeso e lo ha messo in fuga a mani vuote. E' andato male un tentativo di rapina commesso venerdì pomeriggio da A.F., originario del Ghana e senza fissa dimora.

L'uomo ha cercato di derubare un cittadino marocchino nei pressi della Galleria Teatro Vecchio, in pieno centro a Mestre. L'obiettivo era sottrargli la bicicletta, ma non ci è riuscito perchè la vittima si è difesa e allontanata. Subito dopo, ha chiamato i carabinieri che, raccolto l'identikit del rapinatore, lo hanno rintracciato e arrestato per tentata rapina aggravata.