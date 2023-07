Precipita dal terzo piano di un hotel, clienti di un bar assistono alla scena e lanciano l'allarme

Non è chiaro se sia trattato di un gesto autolesionistico o di un tentativo di fuga. Verso le 21.30 di venerdì, un giovane di nazionalità italiana è precipitato dal terzo piano di un hotel in piazzale Donatori di Sangue a Mestre. Il tutto è successo sotto gli occhi dei passanti e di alcuni clienti di un bar, i quali, scossi per quanto accaduto, hanno lanciato subito l'allarme ai soccorsi.

Secondo quanto raccontato da un testimone, nonostante la caduta, il ragazzo avrebbe avuto la forza per cercare i propri occhiali, caduti poco distante, ma non sarebbe stato in grado di parlare. Quando sono arrivati i sanitari del Suem 118, pochi minuti dopo, il malcapitato avrebbe cominciato a rinvenire, chiedendo aiuto ai paramedici che già lo avevano preso in cura. Toccherà ai carabinieri di Mestre, intervenuti per i rilievi del caso, fare chiarezza sull'episodio e capire le cause che abbiano spinto il giovane, ora ricoverato per accertamenti all'ospedale, a lanciarsi nel vuoto.