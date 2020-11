Telefonata da 72 ore e 700 euro in più in bolletta per un pensionato

Una telefonata di 72 ore consecutive, senza mai una sosta: è quella registrata da un operatore telefonico a D.G., pensionato mestrino, che si è ritrovato 700 euro in più in bolletta. Fino all'intervento di Adico, l'azienda aveva spiegato all'utente che la chiamata in questione era, di fatto, durata ininterrottamente dal 10 al 13 febbraio scorso.

All’uomo è stata recapitata, appunto, una fattura totalmente disallineata rispetto al solito: 900 euro di spesa per un contratto telefonia, internet e altri servizi, che costa ovviamente molto meno. «Quando ci ha mostrato la fattura - racconta Carlo Garofolini, presidente dell’Adico - l’anomalia è risultata a dir poco evidente. Ma alla fine, prima di ottenere lo storno dei 700 euro, abbiamo affrontato prima una conciliazione e poi un procedimento di definizione. Alla fine, l’abbiamo spuntata ma per il nostro socio tutto questo ha rappresentato uno stress enorme».

La battaglia per ottenere giustizia ha raggiunto anche punte di involontaria comicità, dato che, spiega ancora Garofolini, «i rappresentanti dell’operatore continuavano a sostenere che non vi fossero anomalie e che in effetti il loro cliente aveva parlato 72 ore verso lo stesso numero di cellulare il cui numero ci è stato fornito ma con le tre cifre finali oscurate per la privacy. Abbiamo fatto notare che dai tabulati risultava una chiamata di tre giorni senza soluzione di continuità, una vera e propria follia al solo pensarci». Alla fine, dopo una conciliazione terminata col nulla di fatto, l’Agcom ha riconosciuto l’anomalia, intimando all’operatore di stornare dalla fattura i soldi relativi a quella telefonata "eterna".