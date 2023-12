Chiude storica barberia mestrina dopo 60 anni di attività

Gaetano Amoruso chiude a fine anno la sua storica barberia di via Querini, a Mestre, e festeggia la pensione dopo ben 60 anni di attività. La bottega era stata aperta negli anni '60 dal padre, che per Gaetano fu maestro di vita e di professione: da lui apprese, fin dall'età di 15 anni, i segreti del mestiere, che lo hanno portato a diventare un'istituzione in città.

La barberia è rimasta in stile anni Sessanta, ed è l'unica con le storiche sedute a cavallino per i bambini. Una vita a tagliare capelli ed una predisposizione personale hanno portato Gaetano ad acquisire una grande professionalità. Il calore di amici ed affezionati clienti, oltre che le numerose recensioni positive sui social, non fanno altro che confermare la sua competenza, garbatezza e cura dei dettagli.

Le numerosi lodi decantate con il passaparola hanno fatto sì che tra i suoi clienti si potessero elencare anche personaggi illustri, quali il patriarca di Venezia Marco Ce', il suo segretario don Valerio Comin (da poco deceduto) e don Dino Pistolato, figura importante della Diocesi e Caritas veneziana.

L'assessore Sebastiano Costalonga, suo affezionato cliente, ha voluto omaggiarlo oggi con la targa del Comune di Venezia e ha dichiarato: «Sono felice che Gaetano possa andare in pensione soddisfatto per il suo trascorso ed i traguardi raggiunti. Mi rammarico solo del fatto che penderò il mio parrucchiere di fiducia: una persona speciale, umile, riservata, con una professionalità e bravura come pochi. A fine anno perderò un ottimo barbiere, ma mi consola il fatto che l'amico che con lui ho trovato non lo perderò mai».