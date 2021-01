Oggetti per la casa, prodotti e servizi per la persona al posto di H&M alle Barche

La catena di negozi di abbigliamento H&M sta per chiudere anche l'ultimo dei tre piani (cioè il primo dedicato alla donna) al Centro le Barche, nel cuore di Mestre, dove aveva iniziato l'attività all'inizio del 2000. Il 15 gennaio gli spazi rimarranno vuoti, ma hanno già una destinazione, secondo quanto confermato dal direttore del centro, Francesco Giusto.

Sono in arrivo tre marchi, italiani ed esteri, per la vendita di oggetti per la casa e prodotti e servizi dedicati al benessere e alla cura della persona. Per Giusto si tratta di «un vero e proprio cambio di strategia nella gestione degli spazi della struttura». Prima di tutto perché il disegno prevede, ha assicurato Giusto, che vengano riassegnati tutti i piani e anche tutti gli altri spazi del centro commerciale. Dove c'era H&M ci sarà una ristrutturazione degli spazi e ognuno sarà completamente separato dagli altri. Le trattative con le società, secondo il direttore, sono concluse, occorre definire gli ultimi dettagli. Tutti i marchi in arrivo non escluderebbero, inoltre, l'assunzione di personale del posto.

Giusto ha parlato anche di un rafforzamento del ruolo di Coin nel centro e di una probabile espansione della libreria. A piano terra, dove a gennaio 2020 erano iniziati i lavori per il rifacimento dell'ingresso e del ristorante, la dirigenza conta di riprendere e concludere le opere. «Le novità dovrebbero essere pronte a primavera - dice il direttore - altrimenti, vista l'emergenza in corso, potrebbe esserci un po' di ritardo. Nulla resterà vuoto o sfitto». Sul piano della ricollocazione del personale, ha spiegato Monica Zambon della Filcams Cgil Venezia, «dei 16 dipendenti H&M, di cui la metà a termine, con contratto già scaduto, 8 a tempo indeterminato saranno riassorbiti nei punti vendita di Venezia, campo San Luca (2 persone), Marcon e Mestre (ex Auchan)». Il reparto donna di H&M alle Barche resterà ancora aperto al pubblico fino al 15 gennaio.