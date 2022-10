Chiude lo storico negozio Zancanaro dopo 124 anni di storia

La notizia era già stata diffusa negli scorsi mesi, ora è arrivata anche l'«ufficialità», con un post sui social. Zancanaro, storico negozio di abbigliamento di Piazza Ferretto, chiude per sempre i battenti dopo 124 anni di storia.

«È stato un’istituzione per la piazza dal 1898, dai tempi della mia bisnonna, - spiega la figlia della titolare - e tutti noi di famiglia abbiamo meravigliosi ricordi in questo luogo, che, oltre all’attività puramente commerciale, ha sempre rappresentato un centro di aggregazione, socialità e riunione. Ma si sa, tutto cambia, e il cambiamento è sempre crescita ed evoluzione. Ora per la mia mamma Marina, la zia Anna, Daniela, Monica e Sonia, un po' di meritato riposo».

La bottega abbasserà l'ultima volta le serrande a fine anno, e in questi giorni comincerà la vendita per cessata attività. I locali sarebbero stati venduti a un privato, che dispone già di alcune proprietà in centro città.