Bar di Mestre chiuso 10 giorni per violazioni commesse nei mesi delle restrizioni

I carabinieri si sono presentati stamattina al Wine Bar di via Olivi per apporre i sigilli che sanciscono la chiusura dell'attività commerciale per dieci giorni, in esecuzione a un'ordinanza emessa dalla prefettura di Venezia. Il provvedimento è stato emesso in conseguenza a due violazioni commesse nei mesi scorsi alle restrizioni legate alla pandemia.

Il primo a dicembre 2020, quando le norme imponevano l'orario di chiusura alle 18: in quell'occasione i carabinieri del Nucleo operativo di Mestre avevano verificato che il bar stava ancora servendo da bere ai clienti ben oltre l'orario consentito. La stessa situazione si è ripresentata a febbraio 2021: il bar era ancora aperto a sera tarda e l'esercente, vedendo i carabinieri, aveva cercato di "salvarsi" mandando via frettolosamente i clienti e chiudendosi all'interno. Comportamento che, ovviamente, non gli ha evitato il verbale di violazione.