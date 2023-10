«Punto di riferimento per lo spaccio», il questore chiude il Bar 808

Dieci giorni di chiusura perchè il locale era diventato «luogo di abituale frequentazione di soggetti pregiudicati, senza fissa dimora, nonché punto di riferimento per lo spaccio di sostanze stupefacenti». Il provvedimento di sospensione della licenza di attività è stato notificato questa mattina dagli agenti della questura di Venezia al titolare del Bar 808 in via Sernaglia a Mestre.

«I mirati controlli effettuati presso il locale - spiegano dalla questura - sono infatti nell’arresto e nella denuncia di alcuni cittadini stranieri colti in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui eroina e hashish, destinate ad assuntori della zona che avevano eletto il bar quale punto di riferimento per il reperimento della droga, nonché al fermo di un cittadino straniero irregolare sul territorio, gravato dall’ordine di espulsione dal territorio nazionale». Il locale si trova nella zona adiacente il quartiere Piave a Mestre, in cui si concentrano i quotidiani servizi ad alto impatto coordinati dalla questura di Venezia con il contributo di equipaggi di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, volti ad arginare le situazioni di degrado urbano e microcriminalità diffusa dovuta in particolar modo dalla presenza di cittadini spesso gravati da precedenti penali, senza una stabile occupazione e che continuano a destare allarme sociale tra i cittadini.