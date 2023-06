«Frequentato da pregiudicati», il questore torna a chiudere un bar di via Piave

Le forze dell'ordine chiudono, su provvedimento del questore di Venezia, un bar di via Piave a Mestre. Tre pattuglie - polizia locale, carabinieri e polizia di stato - si sono presentate davanti al locale nella mattinata di oggi, mercoledì 28 giugno, poco dopo le 10.30, per abbassare le saracinesche e affiggere l'avviso di chiusura provvisoria. Le operazioni sono durate una ventina di minuti.

Si tratta del bar con insegna "La Cueva", a gestione cinese, situato vicino all'incrocio con via Fiume. Il provvedimento è stato eseguito ai sensi dell'articolo 100 del Tulps, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che permette al questore di intervenire con una sospensione provvisoria della licenza negli esercizi ritenuti «abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose». In questo caso la chiusura è stata disposta per un periodo di 15 giorni.

Come successo circa un anno fa con altri tre esercizi nella stessa area, il questore ha firmato l'ordine in seguito a una serie di attività di osservazione svolte dalle forze dell'ordine. La questura comunica che, dai «numerosi elementi raccolti dai controlli dei carabinieri di Mestre e della polizia locale, è emerso che il bar era divenuto luogo di abituale frequentazione di soggetti pregiudicati, senza fissa dimora, nonché punto di riferimento per lo spaccio di stupefacenti».

Non è un mistero che, nei pressi del locale (così come in molti punti del quartiere Piave), si svolga una fiorente attività di spaccio di droga, che viene costantemente segnalata dai residenti ed è oggetto di ripetute iniziative di contrasto da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. In questa zona, riferisce il questore, «si concentrano i quotidiani controlli interforze, disposti in sede di comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica, che vedono impegnati equipaggi della polizia di stato, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale, volti ad arginare le situazioni di degrado urbano dovute alla presenza di soggetti senza una stabile occupazione che determinano un grave allarme sociale».

Secondo la testimonianza di un professionista che gestisce un'attività nelle vicinanze, «succede tutto alla luce del sole: i pusher si radunano qui fuori e incontrano i clienti, si spostano per andare a recuperare la droga nascosta da qualche parte e fanno ritorno. Gli interventi ci sono ma questi sono pesci piccoli, non restano mai in galera». Il professionista spiega anche di conoscere i gestori del bar: «Sono brave persone, riservate - dice - hanno preso in mano l'attività nel 2016 e non credo che abbiano a che fare direttamente con giri di droga. Mi chiedo se questo sia il modo giusto di risolvere il problema, non credo che punisca i veri colpevoli. Ci sono telecamere ovunque, li conosciamo. Il fatto è che Mestre è diventata un crocevia dello spaccio, dove arrivano consumatori da fuori città». Lo aveva ribadito alcune settimane fa anche il sindaco Luigi Brugnaro, annunciando l'intenzione di potenziare le attività dei servizi sociali e di intercettare i clienti nel momento dell'arrivo alla stazione ferroviaria.