Decine di multe per assembramenti e schiamazzi: il sindaco chiude un centro ricreativo per 30 giorni

Sigilli ad uno spazio in via Felisati a Mestre. La decisione è stata presa dopo una serie di interventi della polizia locale e della polizia di stato

Con ordinanza del sindaco Luigi Brugnaro è stato chiuso per 30 giorni un immobile situato a Mestre, in via Felisati, in cui più volte si sarebbero registrati assembramenti e altri tipi di violazioni, compresa quella alla norma che sospende le attività dei centri culturali e ricreativi. Lo spazio è in uso all'associazione Aiv, che ha come legale rappresentante un 57enne di nazionalità camerunense.

Secondo il Comune, negli ultimi mesi ci sono stati «ripetuti interventi della polizia locale e della polizia di stato durante i quali sono state riscontrate gravi e reiterate infrazioni per violazione delle misure in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica» oltre che «in materia di degrado e sicurezza urbana». L'ordinanza riporta una lista di interventi effettuati dalle forze dell'ordine tra il novembre 2020 e l'aprile 2021, nel corso dei quali gli agenti hanno erogato 46 multe di cui 26 per violazione alle norme anti Covid, 11 per ubriachezza e 9 per violazione di ordini di allontanamento. Inoltre, sull'immobile grava una richiesta di sfratto per morosità.

Il sindaco ha spiegato che l'operazione è stata svolta «grazie al prezioso lavoro di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine e alle segnalazioni dei cittadini. Questi sigilli - continua - sono arrivati dopo un periodo di avvertimenti e devono essere un monito per quanti, italiani o stranieri, pensano di stabilirsi nella nostra città credendo di poter trasgredire le regole e restare impuniti».