Laboratori e incontri: prosegue il progetto che ha "riacceso" il negozio tra via Piave e via Carducci

Forte di un finanziamento di 30mila euro della Camera di commercio, il progetto Chorus rilancia le iniziative nello spazio all'angolo tra via Piave e via Carducci, a Mestre: il negozio, sfitto da tempo, era stato preso in gestione nell'autunno scorso da alcuni commercianti e professionisti che ne hanno fatto un luogo di incontro e vi hanno organizzato eventi e workshop. Ora il gruppo di lavoro ha un nuovo programma, in collaborazione con Confesercenti, che si svilupperà di qui ai prossimi 6 mesi, sempre in accordo con la proprietà del negozio che concede gratuitamente gli spazi. «Quella che proponiamo è un'iniziativa di rigenerazione urbana su due livelli - ha spiegato Alvise Canniello di Confesercenti - Da una parte la riqualificazione degli spazi fisici, dall'altra quella sociale, tramite il coinvolgimento di realtà economiche, artigianali e associative del territorio. Non pretendiamo di risolvere tutti i problemi di via Piave, ma ciò che facciamo in questo angolo è un tassello importante e i risultati, negli ultimi mesi, si sono visti».

Il programma: laboratori con produttori e artisti

I promotori restano gli stessi cinque che hanno avviato il progetto a settembre 2021: Crescente Interni, la libreria Giralibri, l’antica drogheria Caberlotto, lo studio di grafica Holic e l'agenzia di comunicazione Like Agency. Andrea Crescente, referente del progetto, ha spiegato: «Abbiamo in mente un programma eterogeneo di contenuti che spaziano tra vari ambiti, culturali e non. L'idea è di organizzarne uno o due alla settimana: ci saranno laboratori, tra i quali uno relativo agli Nft, uno tenuto da Angelo Zamprotta, produttore di gin a Venezia, uno sulle pietre preziose di Leonardo gioielli; e poi appuntamenti con artisti, come Serge Van De Put e Margherita Piccardo, o ancora (ma in via di definizione) Mattia Berto con il suo teatro itinerante. Oltre, ovviamente, alle attività dei cinque commercianti fondatori. Ci sarà un confronto sui macro-temi della città, con la partecipazione di personalità della cultura, della politica e dell'arte. Cerchiamo - conclude - di riunire tutti coloro che vogliono essere protagonisti di questo processo: nel centro di Mestre abbiamo delle eccellenze che fuori non si trovano».

Una rete tra pubblico e privato

Per Alberto Capuzzo, direttore di Camera Servizi Srl, è importante la capacità del progetto di "fare rete": «Questa idea ha vinto il primo posto del bando perché ha messo insieme una serie di soggetti e creato una interconnessione tra le realtà e le offerte del territorio. Sull'asse di via Piave c'è anche un altro progetto, promosso dagli artigiani, e in futuro ci piacerebbe pensare a una serie di "micro interventi" da diverse angolature di questa area». Visione condivisa dall'assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga: «L'amministrazione comunale appoggia l'iniziativa perché cerca di portare valore aggiunto in una zona in cui ci sono delle difficoltà. Sono risorse ben spese, che torneranno agli esercizi e alle attività produttive perché elevano la qualità dei servizi».