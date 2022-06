Spaccio di cocaina a Mestre, cinque persone in manette

Stretta della polizia sullo spaccio a Mestre. Nei giorni scorsi, gli agenti hanno arrestato cinque pusher e sequestrato un totale di 24 involucri di cocaina, e altri dieci grammi e sei dosi pronte per essere cedute della stessa sostanza. Gli interventi dei poliziotti del commissariato si sono concentrati, in particolar modo, tra viale San Marco e piazza Barche, e alla Cipressina.

In via Gozzi a Mestre, sempre nei giorni scorsi, gli agenti, dopo una serie di appostamenti, hanno individuato e denunciato un giovane straniero dedito allo spaccio, sequestrando la droga di cui si trovava in possesso; nella stessa zona, sono stati identificati anche due giovani con precedenti specifici, irregolari in Italia: i due ragazzi sono stati accompagnati presso il centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), per essere espulsi dal territorio nazionale.