Spaccio di cocaina a Mestre, ventenne arrestato

Un episodio di spaccio per strada è stato osservato in diretta dai poliziotti del commissariato di Mestre, che sono intervenuti e hanno arrestato il pusher. È successo nella giornata di ieri, giovedì 4 febbraio: gli agenti stavano monitorando le aree nei dintorni della stazione e, lungo corso del Popolo, hanno notato un giovane che stava passando droga ad un cliente in cambio di soldi.

A quel punto i poliziotti hanno bloccato acquirente e spacciatore, un ventenne di nazionalità albanese. Dopodiché hanno effettuato una perquisizione in casa sua, trovando 21 grammi di cocaina, in parte già suddivisa e pronta per essere venduta, oltre a materiale per il confezionamento e dei soldi in contanti. Il pusher è stato messo ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida e del rito direttissimo che si è celebrato questa mattina, concluso con una condanna a 8 mesi di reclusione e mille euro di multa, pena sospesa.