Uno furto tentato con spaccata e un altro messo a segno: colpi inarrestabili

Erano le 3.50 di martedì. Tutto è stato registrato nel video della telecamera del negozio. Nelle immagini si vedono due uomini incappucciati fare avanti e indietro davanti al centro di ricostruzione unghie "Nails", di Daiane Trabujo in via Brenta Vecchia. Fino a quando uno si ferma, mentre l'altro resta fermo in bicicletta, e fa due fori sul vetro della porta d'ingresso. Poi lo colpisce, si infrange ma non si apre, allora prova a forzare la serratura, ma quella non cede. Alla fine i due abbandonano e se ne vanno. Non hanno potuto prendere niente ma hanno fatto un mucchio di danni. Il fatto risale all'inizio della settimana, nei giorni successivi sembra che le forze dell'ordine abbiano individuato i responsabili.

E non è la prima volta, racconta la giovane titolare. Neanche sei mesi fa i malviventi, calandosi da una finestra del negozio, erano riusciti a portarle via materiali per 4 mila euro. «E io penso che continuare in queste condizioni non valga la pena», afferma dispiaciuta. «Sono stata dipendente fino al 2021, poi ho investito i risparmi e ci ho creduto. Ero entusiasta e motivata per essere riuscita ad aprirmi una cosa mia, ed eravamo ancora in pieno Covid - si lascia andare a uno sfogo - Adesso dovrò prendere una decisione, o chiudere tutto o prendere in affitto una cabina all'interno del negozio di qualcun altro. Il decoro di questa città ha perso completamente punti e non lo merita».

Un altro colpo, sempre martedì verso le 4 lo ha subito il negozio di tatuaggi "Cyber Tattoo" in Calle del Sale. «Ad avvisare è stata un'inquilina perché sentiva rumore. Quando siamo arrivati abbiamo trovato la porta forzata, il fondo cassa di 50 euro rubato assieme a un telefono. Adesso sto chiamando le ditte e devo perdere tempo per far riparare la porta invece di lavorare». Intanto è uscito il bando comunale per i contributi alle attività che hanno subito danni materiali derivanti da atti vandalici, come aveva anticipato il sindaco Luigi Brugnaro. «A Venezia la Polizia locale e le Forze dell'ordine stanno lavorando giorno e notte per arginare questa ondata di furti e spaccate alle vetrine - ha commentato - Ho pensato fosse comunque giusto dare un segnale e riconoscere ai cittadini lesi il risarcimento di una parte dei danni subiti». La domanda nell'apposito modulo si può presentare fino al 24 aprile.