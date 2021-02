Estrae un coltello, subito fermato da un agente e arrestato

Un uomo è stato bloccato nella serata di giovedì dopo aver estratto un coltello, minacciando le persone che aveva davanti a sé. È successo in piazzale Donatori di Sangue, a Mestre, luogo regolarmente frequentato da sbandati e già teatro in passato di liti, anche violente, tra ubriachi. Stavolta il protagonista è stato un uomo visibilmente alterato che, intorno alle 19, avrebbe cominciato a importunare verbalmente i passanti e il personale degli esercizi commerciali della piazzetta.

Si trovava davanti al ristorante I-Sushi quando un agente di polizia, in quel momento fuori servizio, lo ha invitato a calmarsi. L'esagitato, ormai fuori controllo, ha tirato fuori dalla tasca un coltellino e a quel punto l'agente ha reagito prontamente, disarmandolo e bloccandolo in pochi istanti. Nei minuti successivi sono arrivate le volanti e anche l'ambulanza, che ha portato via il violento per sedarlo. A conclusione delle operazioni l'uomo - identificato per un senza fissa dimora che bazzica nella zona - è stato arrestato per violenza e resistenza aggravata dall'uso dell'arma. In mattinata si svolge il processo per direttissima.