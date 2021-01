La collana nasconde un pericoloso coltello: 26enne denunciato

A prima vista sembrava una semplice collana dalla forma un po' eccentrica. Tuttavia, al suo interno, nascondeva una lama estraibile bifilare sottile ed appuntita. Il suo proprietario, un cittadino tunisino di 26 anni, è stato denunciato dalla polizia locale di Venezia.

Coltello dentro alla collana: denunciato

Il ragazzo è stato intercettato ieri pomeriggio a Mestre, mentre si trovava in compagnia di un amico in via Brenta Vecchia, di fronte all'M9, in una zona oggetto di maggiori controlli, nel corso delle festività, da parte della Municipale. Entrambi alla vista della pattuglia hanno mostrato nervosismo, per questo gli agenti hanno deciso di far intervenire una radiomobile del nucleo cinofilo.

Il cane antidroga ha subito dimostrato particolare interesse per la tasca del giubbotto del 26enne, con precedenti per spaccio. Da qui è scattata la perquisizione, che ha permesso di individuare il coltello nascosto nella collana.