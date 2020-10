Il prefetto di Venezia sul nuovo Dpcm: «Non vedo chiusure imminenti per il Veneto»

«La cosa importante è sottostare a queste nuove misure del Dpcm - commenta il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, le disposizioni dell'ultimo Dpcm del governo Conte che restringono il campo d'azione delle attività maggiormente a contatto con il pubblico - Per il momento nel territorio veento - dice - non abbiamo avuto la necessità di ricorrere a misure di restrizione come quelle di altre regioni».

«Ho visto le immagini di venerdì e sabato in campo Santa Margherita, Erbaria e Ormesini - continua - e c'era pochissima gente. Mi fa sperare che se non ci sono impennate improvvise di virus possiamo pensare di passare il Natale abbastanza tranquillamente. Non vedo per il Veneto una situazione imminente di chiusura come quella a livello nazionale». I provvedimenti che riguarderanno le singole regioni consentiranno di adeguare la situazione locale quelle che sono le misure da prendere. La nostra realtà ha ormai già fatto esperienza e saprà come adeguare la realtà alle condizioni che si manifestano».

Ecco come ha commentato il prefetto l'operazione di disinnesco e messa in sicurezza dell'ordigno bellico, trovato circa un mese fa nel sito del campus universitario di Mestre in via Torino, dov'era in corso un cantiere (video intervista al prefetto Vittorio Zappalorto in basso). Zappalorto accompagnato dall'Esercito nella sede del disinnesco e despolettamento della bomba con quasi duecento chili di amatolo, miscela esplosiva costituita da nitrato d'ammonio e tritolo, ha ricevuto in dono dall'ottavo reggimento del genio Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago (Verona), che ha effettuato le operazioni, il simbolo del reggimento.

