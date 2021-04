L'ex Parini sarà sede di un'azienda e dei suoi 45 dipendenti

L'assessore all'Urbanistica Massimiliano De Martin ha proposto l'assegnazione dell'ex istituto Parini di Mestre alla ditta Ediservice srl, che opera nel settore delle vendite giudiziarie e nella fornitura di prodotti e servizi editoriali. La giunta ha approvato l’ammissione a procedura Suap (Sportello unico attività Pproduttive) per il compendio in modo da velocizzare l'iter, come prevede la legge, dell'esercizio dell'attività produttiva. Per il Comune la presenza di Ediservice nello stabile di via Torre Belfredo, al civico 64, darà nuova vita all'edificio chiuso da tempo che ospiterà anche i 45 dipendenti dell'azienda stessa.

«l progetto proposto dalla società – spiega De Martin - prevede la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli immobili esistenti che un tempo ospitavano l’istituto superiore “ex Parini”. Questo consentirà all’azienda di disporre di spazi adeguati per il personale, di una mensa aziendale e della sala per le aste giudiziarie. Visto il buono stato conservativo della struttura saranno fatti solo lavori di manutenzione ordinaria e adeguamenti impiantistici. Passo dopo passo la città si sta ammodernando - continua De Martin -, anche grazie al contributo dei privati in chiave di rigenerazione urbana, che farà tornare a essere funzionali edifici in disuso. Con questo provvedimento l'amministrazione non solo si dà al fabbricato la destinazione direzionale, ma si impegna a incentivare la scelta di portare in centro attività che contribuiranno alla ripresa della vitalità di quest'area. Un progetto sostenuto anche dalla delibera già approvata che prevede la riduzione degli oneri edilizi per chi porta i propri uffici o le proprie sedi aziendali in città».