La consegna del nuovo furgone al Pertini. Rocelli: «Tutti hanno contribuito come potevano»

«Adesso cerco di restituire un po' della generosità ricevuta dalla gente in mezzo alla quale sono cresciuto a Venezia, all'Angelo Raffaele, a chi ne ha bisogno nel nostro quartiere. Dove vivevo io non c'erano porte ma tende: gente semplice, nessuno toccava niente e quando qualcuno aveva bisogno di un aiuto con i bambini o per la famiglia, scattava la solidarietà. Come quella che abbiamo ricevuto al quartiere Pertini, dove siamo riusciti a cambiare il pullmino con il contributo di tutti. Ciascuno ha dato, perfino i volontari che oltre a non prendere nulla hanno partecipato all'acquisto del mezzo».

Una giornata di maltempo quella di giovdedì a Mestre ma che per Giorgio Rocelli, presidente del Comitato del quartiere Pertini, «è stata bellissima», con la consegna alla volontaria Claudia delle chiavi e del libretto del nuovo mezzo che sarà impiegato per il servizio di trasporto gratuito delle persone in difficoltà. Il passaggio simbolico del mezzo è avvenuto da parte della presidente provinciale dell'Auser, Luisa Bottazzi, nella cerimonia che si è svolta nella sede del centro civico, in via Gagliardi. C'erano anche le istituzioni con l'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini.

«Una bella iniziativa e un nuovo mezzo per soddisfare le esigenze del territorio, che va incontro ai bisogni degli anziani e delle persone con disabilità - afferma Venturini - Il quartiere Pertini in questi anni ha sviluppato una forte rete sociale insieme all’Auser e al comitato di quartiere, il nuovo mezzo contribuirà a rafforzare questo tipo di servizi e attività sociali». L'appello era partito a marzo, quando all'Auser del quartiere Pertini si sono accorti che far andare il vecchio mezzo tra manutenzioni continue ed elevato consumo di carburante, significava che le spese stavano superando i vantaggi. Allora con il presidente dell'Auser del quartiere, Giorgio Rocelli, è stata aperta una raccolta fondi divulgata attraverso ogni mezzo: giornali, web, social e passaparola.

«Nessuno è rimasto a guardare, tutti hanno partecipato e mi sono commosso perché ha dato anche chi non ne ha la possibilità - conclude Rocelli - Nel nostro quartiere dove spesso i problemi si toccano con mano la gente semplice è spesso la prima a farsi avanti, a chiedere di aiutare, lavorare e partecipare anche per non sentirsi isolato. Voglio ringraziare l'assessore Venturini che si è unito a noi per la consegna del pulmino - ha ribadito Rocelli - C’era una necessità, in questo quartiere con molti anziani, e finalmente grazie anche a questo nuovo mezzo potremo dare una risposta maggiore ai bisogni delle persone».