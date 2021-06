Consiglio comunale per il progetto di viale San Marco: delegazione del Gruppo 25 Aprile

La Variante del progetto per viale San Marco con la torre di 70 metri, il supermercato, il parcheggio al posto dell'ex campo da calcio Real, previa bonifica dei terreni inquinati, approda in Consiglio comunale questa settimana, giovedì primo luglio. Il Gruppo 25 Aprile annuncia l'invio di una delegazione in viale San Marco a sostegno dell'opposizione, contraria all'approvazione della delibera, e del comitato neo costituito di quartiere che continua a presidiare con riunioni, incontri e dibattiti la zona. Si prevede un match piuttosto caldo in Comune. Come lo sono state le commissioni per l'iter della discussione del progetto, l'approvazione a maggioranza della Municipalità, e le assemblee e iniziative cittadine contrarie. Neppure i colpi di scena sono mancati, dopo l'affissione in vari punti dell'area del volantino che "additava" foto e nomi dei consiglieri di Municipalità "responsabili" di aver detto «sì» al progetto (e le conseguenti indagini della Digos).

«Siamo vicini alla battaglia che il comitato di quartiere viale San Marco - scrive il 25 Aprile - sta conducendo in difesa della salvaguardia di questa area residenziale, minacciata dalla speculazione edilizia in forma di torre e centro commerciale il cui impatto stravolgerebbe la vita dei residenti. La pervicacia con cui l’amministrazione comunale sta procedendo contro il dissenso dei residenti, dell’intera minoranza del Consiglio e delle raccomandazioni Unesco ci rende consapevoli che il via libera a questo scempio potrebbe aprire la strada ad altre speculazioni edilizie nel territorio. Prendendo nota dell'appuntamento fissato per giovedì primo luglio in Corte smeraldina (viale San Marco a Mestre), saremo presenti in segno di solidarietà», conclude l'associazione.