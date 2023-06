Consumo di droghe nei marciapiedi e sui portoni, servizio “Stop&Go” anche di giorno

Come il sindaco Brugnaro aveva anticipato alla festa del 209esimo anniversario dell'Arma dei carabinieri, la giunta ha triplicato le squadre dello “Stop&Go”, il servizio di accoglienza, inizialmente previsto solo per la fascia notturna, per persone che si trovano in situazione di grave marginalità, consumatori di sostanze stupefacenti e alcoldipendenti, integrato al servizio di Pronto intervento sociale, inclusione e mediazione.

Due le equipe che lavoreranno a supporto del territorio intercettando persone con dipendenze e fornendo loro supporto. Nel territorio del Comune di Venezia, nonostante i molteplici interventi rivolti alla popolazione marginale e vulnerabile, messi in campo dall’Amministrazione, si è registrato un costante aumento di persone fragili, anche con dipendenza da uso di sostanze stupefacenti (Dus), provenienti da Comuni e Regioni limitrofe. Queste persone, spiega il Comune, riversandosi in città per acquistare e consumare sostanze, sono spesso in condizione di grave disagio, senza una fissa dimora e particolarmente fragili. I comportamenti legati alla loro condizione, determinano situazioni di rischio per la propria salute e creano un forte impatto sul territorio, contribuendo a un aumento della percezione di degrado e insicurezza dei cittadini.

Considerato l’alto grado di vulnerabilità di queste persone, e quanto sia importante offrire loro occasioni di “aggancio”, affinché possano essere accolte, ascoltate, motivate e orientate ai servizi di sostegno e cura, il Servizio pronto intervento sociale inclusione e mediazione della direzione Coesione Sociale del Comune, ha avviato un progetto sperimentale nel mese di settembre 2022 finalizzato all’accoglienza notturna a bassa soglia. Con questo finanziamento, il servizio sarà esteso anche alle ore del giorno. «È previsto un prelievo dal fondo di riserva di quasi 150 mila euro - spiega l'assessore al Bilancio, Michele Zuin - che verrà integrato dopo l’analisi approfondita delle esigenze per la prossima gara triennale del servizio, con altri 2 milioni di euro».