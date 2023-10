Novanta persone controllate dalla polizia a Mestre

Novante persone controllate dai reparti mobili e dalle altre forze di polizia a Mestre. Nel corso della settimana gli agenti della questura lagunare sono stati impegnati nei servizi straordinari interforze di controllo nelle aree sensibili, nell’ambito del potenziamento della prevenzione per contrastare la criminalità diffusa e il degrado, ma anche la regolarità degli esercizi commerciali dalla stazione al centro. Nel corso dell’attività sono scattati provvedimenti per spaccio e sequestri per più di cento chili di alimenti fuori regola da parte della polizia amministrativa.

Nei giorni scorsi il controllo alla criminalità organizzata, tramite l’attività del Commissariato di Mestre nei servizi antidroga, ha portato all'arresto di uno spacciatore in via Miranese, sulla rotonda dell'Amelia, fermato perché colto in flagranza mentre cedeva due dosi di cocaina a un'altra persona: fermati entrambi, cedente e acquirente. Quest’ultimo ha consegnato la droga agli agenti dicendo di averla comprata poco prima dall'uomo che aveva incontrato poco prima. Il pusher, perquisito, aveva addosso soldi in contanti e uno smartphone, tutto successivamente sequestrato. Lo straniero, già noto alle forze dell’ordine e denunciato dai poliziotti del Commissariato, è stato arrestato, giudicato in direttissima e condannato a quattro mesi pena sospesa e mille euro di multa.