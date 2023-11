Parco Tasso riaperto, controlli e operazioni di polizia fino al centro storico

Il Comune riapre i cancelli del parco Tasso, accessibile già da sabato con il completamento dell'impianto di video sorveglianza, e la questura intensifica passaggi e controlli in una delle aree, attorno al Corso del Popolo, che ha fatto aumentare i campanelli d'allarme in questo autunno, per l'impennata di denunce e segnalazioni di spaccio, criminalità e degrado.

Dieci giorni dopo l'operazione "Alto impatto" in Corso del Popolo, l'8 novembre scorso, l'assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce, ha annunciato la ripartenza del parco pubblico cittadino. «Un fatto particolarmente importante - ha detto - soprattutto se consideriamo che le telecamere del Comune di Venezia vengono trasmesse anche a polizia di Stato, guardia di Finanza e Comando provinciale dei carabinieri e che l'intero impianto diventa elemento fondamentale in caso di indagini della magistratura. L'area verde era diventata luogo di ricettazione e spaccio – continua Elisabetta Pese – Con questo intervento avremo modo di monitorare costantemente la zona: polizia locale, assieme alle altre forze dell'ordine, in una attività che è continua e in molte occasioni è stata anche supportata dalle unità cinofile dei cani antidroga».

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, specie nelle zone limitrofe alla stazione di Mestre, prosegue l'azione della polizia di Stato. In questi ultimi giorni, le attività di prevenzione e controllo, coordinate dalla questura, con il contributo dell’Arma, della Finanza e della polizia locale, hanno portato all’identificazione di 139 persone, di cui 101 straniere, 44 auto e 8 negozi.

L’attività "Alto Impatto" disposta dal questore Gaetano Bonaccorso ha portato a espandere i controlli anche in centro storico di Venezia dove i poliziotti del Commissariato San Marco, hanno operato a Rialto e nell’area Marciana con accertamenti e monitoraggi. Gli agenti della polizia giudiziaria, in abiti civili sui servizi antiborseggio, hanno denunciato due giovani straniere, nei confronti delle quali il questore ha emesso due fogli di via obbligatori, che si vanno ad aggiungere agli altri dieci emessi la scorsa settimana, oltre a un divieto di accesso alle aree urbane (misure che scattano per il contrasto allo spaccio all’interno o in prossimità di locali pubblici e negozi, bar, ecc.).

Nell’ambito delle misure preventive di natura amministrativa disposte dal questore contro i comportamenti aggressivi, sono scattati tre ammonimenti per violenza domestica e uno per atti persecutori. A Chioggia, gli operatori, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno identificato 56 persone di cui uno straniero, controllato 36 veicoli, effettuato 4 posti di blocco, ritirando due documenti e staccando tre multe.

A Jesolo, gli operatori del Commissariato, nell’ambito di un’attività interforze, hanno fatto ingresso all’interno di un albergo abbandonato, rintracciando un cittadino straniero irregolare e in possesso di droga destinata allo spaccio. Il questore nei suoi confronti ha emesso l’ordine di lasciare immediatamente il territorio del comune, e il divieto di tornarci per quattro anni. Successivamente l'uomo è stato accompagnato al centro per rimpatri (cpr) di Macomer, in Sardegna. La squadra Mobile di Venezia ha fermato poi un tunisino che è stato accompagnato al cpr Bari.