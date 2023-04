Marito e moglie in vacanza, lei rapinata della borsa e gettata a terra

Avevano deciso di fare una passeggiata dopo cena, per questo marito e moglie, lui di 52 anni e lei di 49, una coppia di turisti messicani, si trovavano a piedi vicino all'hotel Sirio di via Circonvallazione a Mestre alle 23.30 di sabato sera. Forse volevano raggiungere il Candiani e arrivare in piazza Ferretto, ma prima di allontanarsi sono stati aggrediti da un malvivente che ha afferrato la borsa della donna facendo di tutto per strappargliela di mano. Pur di rubare la tracolla ha gettato malamente la signora a terra strattonandola finché lei e il marito, che cercavano di resistere, hanno avuto la peggio: la borsa è stata scippata e il rapinatore è fuggito.

Visto che la moglie era spaventata ma non aveva riportato ferite il compagno ha provato a inseguire il ladro ma si è trovato una pistola puntata contro e si è bloccato in strada mentre il rapinatore in quel modo si era guadagnato la fuga. Sul posto gli agenti della polizia di Stato allertati al 113 hanno trovato poco distante a terra un telefonino che l'aggressore ha probabilmente perduto scappando. Ora attraverso i dati del cellulare, l'analisi delle celle e delle immagini delle telecamere, la polizia cercherà di risalire all'identità del rapinatore che ha preso di mira la coppia di turisti.