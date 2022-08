"Corri X", altre due serate di allenamento aperte a tutti

Altri due appuntamenti con "Corri X", gli ultimi due della stagione 2022. È l’iniziativa, promossa dall’assessorato allo Sport in collaborazione con Venicemarathon, che invita tutti ad una corsa collettiva tra le strade e i parchi di Mestre, sotto la guida di runner esperti. Un modo per prepararsi alla 36.ma maratona di Venezia, ma anche, semplicemente, per fare dell'attività fisica in compagnia e in sicurezza.

Dopo le prime due serate con partenza al parco del Piraghetto, i nuovi appuntamenti, fissati il 30 agosto e l’8 settembre, prenderanno il via dal parco di villa Querini. Sono previste due distanze, di 5 e 10 chilometri, che si potranno percorrere di corsa, camminando o facendo nordic walking. In tutti i casi i partecipanti avranno a disposizione degli esperti che spiegheranno loro tecnica e accorgimenti utili per ciascuna disciplina. Inoltre dei pacemaker guideranno il gruppo dettando l’andatura migliore.

Per entrambe le serate di allenamento la partenza è fissata alle ore 19.30. L’iniziativa è aperta a tutti. Per partecipare non è necessaria l’iscrizione, ma è sufficiente presentarsi alla 19 al punto di ritrovo.