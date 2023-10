La preghiera degli ortodossi di padre Anatolie e il corteo a Mestre

Domenica come ogni settimana da quando la chiesa all'ex Umberto primo è stata chiusa i fedeli hanno celebrato le funzioni davanti ai cancelli, poi hanno camminato in una marcia al centro della città. Martedì l'incontro fra ortodossi in tribunale a Venezia

La preghiera con i fedeli di padre Anatolie e gli ortodossi dell'Est Europa accompagnata dal corteo in centro a Mestre, domenica 15 ottobre. Da quando la chiesa all'ex Umberto primo è stata chiusa il 5 settembre a causa del contrasto con gli ortodossi Greci, tutte le domeniche i parrocchiani si sono trovati per celebrare le funzioni davanti ai cancelli chiusi, in attesa del dibattimento in tribunale martedì. È infatti arrivata la data attesa del 17 ottobre, giorno in cui a Venezia i legali delle parti si fronteggeranno per dimostrare le loro ragioni davanti al giudice, dopo che l'ultima volta a luglio era stata riconosciuta la titolarità del contratto sull'uso della chiesa in capo ai Greci.

Subito dopo, appena la chiesetta neogotica ristrutturata dalle comunità dell'Est Europa è stata chiusa, per volontà del nuovo metropolita Stavropoulos Polykarpos, Padre Anatolie Bitca ha iniziato la "protesta" pacifica assieme alle centinaia di fedeli. Da molti anni il loro numero continua ad aumentare, ma da quando l'arcivescovo della chiesa in campo dei greci, Gennadios Zervos, è morto nel 2020 la politica è cambiata. Padre Anatolie ha smesso di essere considerato una risorsa (seppur conosca, oltre che il greco, il russo, il romeno, il moldavo e l'ucraino), tanto che d'accordo con l'arcidiocesi di Creta decidono di farlo rientrare in Grecia, ma lui si oppone assieme ai fedeli, continuando a occuparsi e a dirigere la comunità religiosa dell'ex Umberto I, sempre più numerosa. All'ordinanza del giudice che il 31 luglio ha dato ragione agli ortodossi greci è stato opposto un ricorso dall'avvocato di padre Anatolie, il cui esito è atteso proprio martedì 17 ottobre.