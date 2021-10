Migliaia contro il green pass nel cuore di Mestre VIDEO

Si sono radunati in piazza Ferretto alle 15, al grido «Trieste, Trieste!», per rievocare la vicinanza alla mobilitazione dei portuali del capoluogo del Friuli Venezia Giulia, si sono mossi in ordine verso il Municipio di via Palazzo

Alcune immagini del corteo che si è radunato in piazza Ferretto alle 15 riempiendola quasi per intero, brandendo striscioni e alzando cartelli contro l'obbligatorietà del certificato verde, per la libertà, e in opposizione al governo del premier Draghi. Al grido «Trieste, Trieste!», per rievocare la vicinanza alla mobilitazione dei portuali del capoluogo del Friuli Venezia Giulia, il serpentone si è mosso in ordine verso il Municipio di via Palazzo. Scortato dagli uomini delle volanti e della Digos della polizia di Stato, dai carabinieri e dagli agenti della polizia locale, ha raggiunto via Torre Belfredo per proseguire fino alla rotonda di via Circonvallazione e da qui a via Carducci per tornare infine al palco della piazza di partenza.