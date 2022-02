Un premio alla parrucchiera Daniela Gobbo per i 50 anni di attività

Un record difficilmente eguagliabile: festeggia cinquant'anni di attività la signora Daniela Gobbo, titolare dal 1972 del salone di parrucchiera da sempre ubicato in via Tasso a Mestre. Dallo stesso anno la signora Gobbo è anche iscritta alla Cgia, associazione degli artigiani. Per celebrare l’evento, il presidente Roberto Bottan è andato in visita nel negozio e si è congratulato personalmente con l'imprenditrice.

È stata l'occasione per ribadire «l’importanza di difendere con maggior determinazione il ruolo sociale ed economico delle botteghe artigiane: realtà che sono in costante diminuzione e che, anche nel nostro territorio, rischiamo colpevolmente di perdere per sempre». Di recente lo stesso Bottan ha fatto il punto con i colleghi sui problemi che affliggono l’artigianato, in particolare «sulla difficoltà, sempre più allarmante, di avvicinare i giovani al nostro mondo».