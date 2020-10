Decreto ristori, per Cgia 85 milioni destinati alla provincia di Venezia

Decreto Ristori del governo Conte: almeno 85 milioni potrebbero interessare i lavoratori e le imprese della provincia di Venezia, sul totale dei 5,5 miliardi di euro previsti a livello nazionale. Lo dice una stima realizzata dall’ufficio studi della Cgia di Mestre. «Tra la proroga della Cassa integrazione Covid, i sussidi alle aziende, il credito di imposta per gli affitti – afferma Giovanni Gomiero dell’ufficio sindacale - le imprese della ristorazione, del tempo libero e della cultura riceveranno un sostegno utile per non chiudere».

