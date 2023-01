Rimossa l'edicola in via Cappuccina. Ticozzi: «Togliere non migliora il degrado»

Il Comune martedì ha iniziato l'intervento di demolizione dell'edicola di via Cappuccina, chiusa da 6 anni. Un abbattimento che non trova d'accordo il consigliere comunale del Paritito Democratico, Paolo Ticozzi. «Continuare ad abbattere edicole, panchine e cubi non risolve i problemi cittadini», afferma, riferendosi a interventi eseguiti in precedenza o anche oggetto di discussione e dibattito cittadino in merito all'efficacia nel prevenire o ridurre il degrado in certi luoghi.

Una politica che il consigliere del Pd definisce: "semplicistica". «Al posto di affrontare e governare la città nelle sue complessità il Comune preferisce intervenire con azioni sceniche che rischiano solo di spostare i fenomeni da governare altrove, privando al contempo di possibilità o servizi. Questa politica denota una mancanza di fantasia nel rileggere gli spazi pubblici e le immaginare nuove possibilità - argomenta -. Per quanto riguarda l'edicola, si sarebbe ad esempio potuto pensare di darle una nuova vita come punto di scambio libri o come piccola portineria di quartiere. Tuttavia si procede con le rimozioni realmente effettuate o solamente immagiante e gli abbattimenti di panchine, edicole, cubi e fontane continua: sembra che il centrodestra desideri una città vuota, senza arredo urbano, in cui però a furia di eliminare si eliminano anche gli spazi di possibile presidio da parte della cittadinanza, generando così una città asettica, piena di non luoghi, ancora più alla mercé del cosiddetto degrado».