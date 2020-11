Caso Dentix: il tribunale di Milano ne dichiara il fallimento

Il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della Dentix srl. A darne annuncio è l'Adico, che segue circa 200 pazienti. Il caso Dentix, infatti, era emerso anche nel Veneziano e, in particolare, a Mestre. Qui, in piazza Ferretto, c'era una delle cliniche verso la quale molti pazienti hanno sporto denuncia accusando di aver pagato delle prestazioni di cui non hanno mai usufruito.

«Qualche tempo fa – racconta Carlo Garofolini, presidente dell’Adico – avevamo comunicato la chiusura definitiva della clinica mestrina. Dalla sede centrale, però, ci avevano detto che l’azienda era in concordato preventivo e che avrebbero fatto di tutto per riaprire. Ora non si parla più di concordato preventivo ma di fallimento». La sentenza a firma del giudice Francesco Pipicelli, interessa chi ha pagato in contanti tutti o parte dei lavori.

Ottenere la restituzione del denaro già versato

Pazienti che possono cercare di ottenere la restituzione di quanto versato insinuandosi al passivo entro il 18 gennaio 2021. «Lo diciamo subito – sottolinea ancora Garofolini – non sarà facile per i pazienti ottenere qualche cosa ma l’insinuazione è caldamente consigliata anche per una questione di principio. La nostra attività a favore di chi ha pagato tramite finanziaria sta andando bene e stiamo ottenendo ottimi risultati. Ora ci auguriamo che pure chi ha pagato in contanti possa tornare a sorridere anche se la battaglia non sarà semplice».