Dentix di Mestre, le finanziarie restituiscono le rate già versate

«Prima la sospensione delle rate, ora la restituzione degli importi già versati a fronte di lavori non eseguiti. Per i pazienti della Dentix di Mestre – rimasti a piedi dopo il lockdown a causa della chiusura della clinica odontoiatrica di piazza Ferretto – le buone notizie sono contenute nelle lettere inviate ad alcuni soci Adico dalle due principali finanziarie coinvolte, Cofidis e Fiditalia. I due istituti di credito, dopo aver analizzato le perizie presentate dai clienti tramite la nostra associazione, hanno decretato la restituzione delle rate già pagate senza aver ricevute le relative cure dalla clinica. E di conseguenza, il finanziamento è stato sospeso». A darne notizia è la stessa Adico, che fin da subito si era attivata raccogliendo le segnalazioni dei pazienti della struttura.

«I nostri soci chiedono soprattutto questo, di avere indietro i soldi già versati per interventi mai pratiicati. Così possono rivolgersi ad altri studi per completare i lavori - commenta Carlo Garofolini, presidente dell’associazione dei consumatori -. Teniamo conto che molti sono in situazioni di grande sofferenza fisica proprio perché si ritrovano con interventi fatti a metà e magari già pagati in tutto o in parte». La questione Dentix è scoppiata subito dopo il lockdown. La clinica di piazza Ferretto, come quelle del resto d’Italia, dopo la chiusura forzata di marzo e aprile, a maggio non ha più riaperto mettendo in difficoltà decine di persone. Oltre 150 pazienti si sono rivolti all’Adico per essere assistiti nei confronti delle finanziarie - tramite le quali hanno chiesto il prestito per gli interventi odontoiatrici – e per mettere in mora la Dentix stessa.

«Cofidis e Fiditalia, che raccolgono il 90 per cento dei pazienti seguiti dall’associazione, hanno subito risposto alle richieste inviate dall’ufficio legale dell’Adico accordando inizialmente la sospensione delle rate in attesa di sviluppi - concludono dall'associazione -. Nel frattempo, le vittime della clinica odontoiatrica hanno effettuato le perizie sullo stato dei lavori eseguiti con un unico scopo: ricevere indietro dalla finanziaria le rate pagate per quella parte di lavori interrotti a partire dal lockdown».