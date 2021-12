Controlli antidroga, due clienti e uno spacciatore multati

Una persona denunciata per spaccio, tre notifiche di allontanamento dalla città (daspo) e una patente ritirata. E' il bilancio dell'attività antidroga svolta nell'ultimo fine settimana dalla polizia locale.

Nel pomeriggio di sabato, gli agenti in borghese hanno bloccato un giovane tossicodipendente che poco prima aveva acquistato una dose di eroina in via Cappuccina, nelle vicinanze del sottopasso tranviario. Il ragazzo, un 28enne italiano residente nella provincia di Treviso, è stato raggiunto dagli operatori mentre si dirigeva verso la stazione ferroviaria in compagnia di un'altra persona. Accertato il possesso della droga, è stato sanzionato. Per il cliente è scattata anche la notifica di allontanamento dalla città e la segnalazione alla prefettura come assuntore. Nei guai anche lo spacciatore, raggiunto nel frattempo da una pattuglia appostata poco distante. Il pusher, un 34enne di origine nigeriana, è stato denunciato, con conseguente applicazione dell'obbligo di allontanamento dalla zona per 48 ore.

Domenica, sempre nel pomeriggio, durante un servizio di controllo nel centro di Mestre gli operatori della polizia locale, a bordo di un'auto civetta, hanno intercettato all'altezza di via Cavallotti uno smercio di sostanze stupefacenti tra due persone. Dopo aver acquistato una dose di cocaina il cliente, un 36enne di origine romena residente nel Lazio, è risalito a bordo del suo furgone allontanandosi velocemente. Al termine di un breve inseguimento l'uomo è stato raggiunto dagli agenti che hanno provveduto al sequestro dell'involucro contenente della cocaina. Il cliente è stato inoltre sanzionato e raggiunto dall'ordine di daspo per 48 ore. A seguito di ulteriori controlli, verificata un'alterazione psico fisica, l'uomo è stato sottoposto ad alcol test che ha dato esito positivo. E' scattato quindi anche il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Il pusher che ha ceduto la dose di cocaina al 36enne è riuscito invece a far perdere le proprie tracce.